New York, 29 dic. (askanews) - Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione del fondatore di Microsoft e di sua moglie, ha deciso di investire fino a 140 milioni di dollari a sostegno di un piccolo dispositivo medico impiantabile che potrebbe prevenire le infenzioni di Hiv - il virus che provoca l'Aids - nell'Africa Sub-Sahariana e in altre parti del mondo. Lo sviluppa Intarcia Therapeutics, un gruppo biotecnologico con sede a Boston (Massachusetts), ed è costruito in modo tale da rilasciare piccole dosi di farmaci per sei-12 mesi. Così facendo, ai pazienti interessati viene garantita una somministrazione regolare. Ad annunciarlo è Intarcia, che ha complessivamente raccolto a questo scopo 206 milioni di dollari. Una terza e ultima raccolta fondi è prevista nel primo trimestre del 2017.

"C'è un bisogno vitale di interventi per l'Hiv/Aids che permettono a coloro che sono a rischio di introdurre più facilmente nelle loro vite la prevenzione", ha detto in una nota Sue Desmond-Hellmann, amministratore delegato della Bill & Melinda Gates Foundation. "Ci sentiamo ottimisti sulla nostra partnership con Intarcia e sulla prospettiva di un dispositivo profilattico impiantabile che può fare una differenza enorme per le persone che hanno più bisogno", ha aggiunto.