Berlino, polizia: "pericoloso criminale" forse ancora in libertà

Berlino, 20 dic. (askanews) - Un "pericoloso criminale" potrebbe essere ancora in libertà dopo l'attacco di ieri sera a una mercatino di Natale a Berlino, nel quale un camion ha travolto e ucciso 12 persone, ferendone 48. "E' possibile che abbiamo un pericoloso criminale nella zona e questo naturalmente innervosisce il pubblico" ha detto il capo della polizia Klaus Kandt, dopo aver espresso dubbi che il pakistano 23enne arrestato ieri sera sia il vero autore della strage. "Naturalmente stiamo aumentando le misure di sicurezza, ora è necessario innalzare il livello di vigilanza" ha aggiunto in una conferenza stampa. "Dobbiamo lavorare sull'assunzione che l'autore armato sia ancora in circolazione. Quindi siamo in massima allerta" ha detto ancora Holger Muench, capo dell'ufficio del polizia criminale federale.

(fonte Afp)