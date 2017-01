Berlino esorta l'Europa a reagire con fiducia alla sfida di Trump

Berlino, 16 gen. (askanews) - Il vicecancelliere tedesco Sigmar Gabriel ha esortato l'Europa ad avere "fiducia in se stessa" dopo le aspre critiche espresse dal presidente americano eletto Donald Trump sull'Unione Europea e sulla Nato. "Credo che noi europei non dobbiamo cadere in depressione; non minimizzo ciò che ha detto Trump sulla Nato e sull'Ue, ma dare prova di un po' di fiducia in se stessi non ci farebbe male in questa situazione", ha detto il ministro dell'Economia alla Bild.

In un'intervista allo stesso tabloid tedesco e al britannico Times, Turmp ha predetto che dopo il Regno unito anche altri stati lasceranno il blocco europeo e ha accusato l'Alleanza atlantica di essere un'organizzazione obsoleta. (con fonte afp)