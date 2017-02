Beatificato in Giappone il "Samurai di Dio"

Roma, 7 feb. (askanews) - La Chiesa cattolica ha beatificato oggi a Osaka, in Giappone, un samurai del XVII secolo convertito al cristianesimo che fu costretto all'esilio nelle Filippine.

Il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per la causa dei santi, ha rappresentato papa Francesco, che in gioventù aveva sognato di partire come missionario per il Giappone.

Una messa grandiosa si è tenuta in una vasta arena da concerti alla presenza dell'arcivescovo di Tokyo, Takeo Okada, e di numerosi vescovi. Una folla di 12mila fedeli arrivati da tutto il Giappone si è riunita per celebrare (Dom Justo) Takayama Ukon (1552-1615), che fu capo feudale (daimyo) prima di abbracciare la fede e abbandonare le sue ricchezze.

Takayama è il primo individuo singolo a essere beatificato in Giappone. In precedenza ci sono stati 395 martiri riconosciuti e 42 santi.

Battezzato a 12 anni, poco dopo l'arrivo nell'Arcipelago di San Francesco Saverio, Takayama praticò la religione cattolica senza problemi finchè, nel 1587, fu emesso un primo editto di espulsione dei missionari cattolici e poi un divieto pure e semplice della professione del cristianesimo, voluta dagli shogun Tokugawa. Questo portò a persecuzioni e martiri.

"Rifiutando d'abiurare la fede, Ukon si privò del rango e del feudo; bandito, condusse una vita da vagabondo", ha raccontato l'agenzia specializza Chiese d'Asia. Nel 1614 fu costreetto all'esilio nelle Filippine con altri 300 cristiani. Morì il 3 febbraio 1615.

Monsignor Isao Kikuchi, vescovo di Niigata, ha ricordato che "Ukon non fu messo a morte come gli altri martiri del Giappone. (Ebbe) una vita di martirio, che è anche una vita con la quale si dona tutto a Dio, si rinuncia a tutto per l'amore di Dio".

La dolorosa storia della cristianità in Giappone ha recentemente conosciuto una nuova attenzione grazie al film di Martin Scorsese, "Silence", ispirato al romanzo dello scrittore cattolico giapponese Shusako Endo.

In Giappone oggi il cristianesimo è una religione minoraria: i cattolici sono 453mila su una popolazione totale di 127 milioni. Nel XVII secolo la predicazione dei Gesuiti riuscì a convertire tra 220mila e 300mila fedeli, su una popolazione tra 15 e 20 milioni. Il periodo tra la metà degli anni 1500 e i primi 1600 è conosciuto in Giappone come il "Secolo cristiano".

