Avramopoulos: Migranti e terrorismo, Italia non resterà sola

Roma, 12 gen. (askanews) - La crisi migratoria "è una sfida che richiede un approccio europeo su tutti i fronti" e "immigrazione e lotta contro il terrorismo continuano ad essere due priorità assolute" che richiedono "soluzioni globali e congiunte". Il Commissario europeo per le Migrazioni, gli Affari interni e la Cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, è oggi a Roma per una serie di incontri istituzionali. Nei giorni scorsi ha dichiarato di voler sostenere il nuovo Piano italiano sul tema dell'immigrazione, presentato dal minsitro Marco Minniti. Un impegno che ha ribadito in un'intervista al Messaggero. "Il ministro Minniti può contare sul mio pieno supporto per quanto riguarda la sua strategia globale sul tema dell'immigrazione. In questi ultimi anni l'Italia si è fatta carico di grandi responsabilità", ha confermato.

Secondo Avramopoulos, il "primo sforzo" dell'Europa è quello di "supportare gli stati membri nella loro lotta contro la radicalizzazione". "In sostanza, il nostro dovere di offrire protezione non può andare a discapito della sicurezza dei nostri cittadini. Allo stesso tempo, però, il bisogno di sicurezza non può andare a discapito della nostra apertura", ha insistito Avramopoulos, aggiungendo che occorre essere sicuri che "malintenzionati non abusino dei nostri sistemi d'asilo e della nostra generosità". "Per questo motivo è importante che le nostre autorità nazionali e tutti i nostri sistemi di raccolta dati siano interconnessi e comunichino tra loro, in modo tale da non trascurare fin dall'inizio alcuna minaccia o sospetto".

D'altra parte, la questione migratoria è diventata sempre di più "una sfida globale", che richiede "forme di cooperazione rafforzata con i paesi vicini". "Questo è il motivo per cui dobbiamo investire di più nei nuovi partenariati che abbiamo creato con paesi chiave in Africa. Le recenti visite del ministro Minniti in Libia e Tunisia rappresentano dei contributi importanti su questo fronte", ha spiegato il Commissario europeo.

Quanto ai rimpatri, sono "una componente fondamentale di un'efficace politica migratoria". "Non vi è contraddizione tra il rimpatrio dei migranti privi dei requisiti e il rispetto dei loro diritti insieme al principio di non-refoulement. E poiché il numero delle decisioni di rimpatrio sta aumentando, gli Stati membri devono adeguare le loro procedure al fine di garantire il mantenimento di un iter efficiente", ha sottolineato.