Aviazione Iraq ha bombardato obiettivi dell'Isis in Siria

Baghdad, 24 feb. (askanews) - L'aviazione militare irachena ha bombardato obiettivi dello Stato Islamico in Siria. Lo ha annunciato il primo ministro di Baghdad, Haidar al Abadi.

"Abbiamo ordinato al comando dell'aviazione militare di colpire i siti terroristici di Daesh a Husseibeh e Albu Kamal, in territorio siriano", ha detto il primo ministro in una nota, utilizzando l'acronimo arabo per l'organizzazione jihadista.

Ha detto che gli obiettivi sono collegati ai recenti bombardamenti a Baghdad, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

(fonte AFP)