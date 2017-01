Autore strage Reina arrivato in Turchia con famiglia a novembre

Roma, 3 gen. (askanews) - L'autore della strage di Capodanno nel night club Reina di Istanbul sarebbe arrivato in Turchia attorno al 20 novembre scorso con la moglie e due bambini, proveniente dal Kirghizistan. Lo scrive il quotidiano turco Hurriyet. La moglie avrebbe riconosciuto l'uomo dalle immagini della televisione e avrebbe dichiarato di non sapere nulla dei suoi legami con l'Isis. La famiglia sarebbe arrivata in auto a Konya, nel centro dell'Anatolia, dove avrebbe affittato un monolocale per tre mesi. Secondo un altro quotidiano, Haberturk, l'uomo avrebbe deciso di viaggiare con la famiglia "per non dare nell'occhio" e la moglie sarebbe tra le dodici persone arrestate ieri nell'ambito dell'inchiesta sulla strage, costata la vita a 39 persone. Il cronista Abdulkadir Selvi scrive su Hurriyet che l'uomo, già identificato dalle autorità turche che però non ne hanno diffuso le generalità, sarebbe arrivato dalla Siria o avrebbe combattuto nel Paese tra le fila dei jihadisti e sarebbe stato "addestrato specificamente" per compiere il massacro.