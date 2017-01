Australia, pescatore buttato in mare da pesce, salvato dopo 6 ore

Sydney, 4 gen. (askanews) - Brutta avventura per un pescatore australiano che ha resistito per sei ore in acque fredde infestate da squali dopo essere stato trascinato fuori dalla sua barca da un grosso pesce che aveva preso all'amo. L'uomo, poco più che ventenne, stava pescando da solo sulla sua imbarcazione a trenta miglia al largo della coste dell'Australia occidentale quando ha preso all'amo un marlin, un grande pesce tropicale simile al pesce spada che può pesare oltre 400 chilogrammi. Il pesce l'ha trascinato fuori dalla barca, che è andata alla deriva, e l'uomo è rimasto a mollo per sei ore prima di essere trovato e salvato. Un altro pescatore ha visto la sua barca vuota e ha avvisato le autorità.

Il comandante dei guardacoste volontari di Exmouth, Rusty Ellis, ha detto che l'uomo è stato "estremamente fortunato" a essere stato recuperato in un tratto di mare così remoto. "Era solo una testolina che ondeggiava nell'oceano" ha detto all'Afp. Il pescatore è stato curato per ipotermia. Ellis ha aggiunto che il salvataggio mette in luce la necessità che i pescatori prendano precauzioni adeguate quando pescano al largo delle coste occidentali dell'Australia, dove lo scorso anno due pescatori solitari sono finiti dispersi.

(fonte Afp)