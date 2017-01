Per la polizia di Melbourne non si tratta di un atto di terrorismo

Roma, 20 gen. (askanews) - Un'automobile si è abbattuta sui pedoni in una popolare area commerciale nel cuore di Melbourne, oggi, uccidendo tre persone tra i quali un bambino e ferendone altre decine. La polizia ha dichiarato ce non considera l'evento un atto di terrorismo.

I testimoni hanno descritto una scena raccapricciante con "corpi che volavano in aria" e gente in fuga caotica via dal percorso che un'auto in piena velocità percorreva nel bel mezzo della via commerciale. Istanti prima i passanti avevano visto il guidatore che gesticolava dal finestrino.

L'incidente è avvenuto a meno di un chilometro dal Melbourne Park, dove le star del tennis mondiale giocano il primo torneo di Grande Slam della stagione, attirando un fiume di turisti.

La polizia ha sparato al guidatore 26enne - che ha un passato di violenze famigliari, malattia mentale e frequentazione con la droga - ferendolo alle braccia. Poi l'ha arrestato.

"Questo individuoo non è collegato ad alcuna attività terroristica", ha detto Graham Ashton, capo commissario per lo stato di Victoria. "Non è segnalato - ha aggiunto - come persona che abbia contatti con il terrorismo e non guardiamo a questo incidente come collegato al terrorismo".

Le tre persone morte si trovavano in diversi punti di Bourke Street. Sono un uomo e una donna trentenni e un bambino la cui età non è stata fornita per motivi di privacy. Altri 15 sono rimasti feriti, cinque dei quali in condizioni critiche. Tra questi ultimi anche un bambino pivvolo.

"Le preghiere e la solidarietà di tutti gli australiani va alle vittime e alle famiglie delle vititme di questo scioccante crimine avvenuto oggi a Melbourne", ha affermato il primo ministro Malcolm Turnbull in un comunicato.

(Fonte Afp)