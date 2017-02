Attivisti incendiano tende contro oleodotto Dakota Access

New York, 22 feb. (askanews) - Nel giorno in cui scade l'ultimatum per lo sgombero dell'area, alcune tende sono state incendiate dagli attivisti in North Dakota, all'interno del principale campo in cui da mesi continuano le proteste contro la costruzione del Dakota Access. L'oleodotto, che attraversa alcune riserve di nativi americani, ha di recente ricevuto il via libera da Donald Trump: il presidente il 24 gennaio scorso con un ordine esecutivo aveva dato il via libera alla costruzione del Dakota Accesse di Keystone XL.

Oggi alle 15 ora di New York, le 21 in Italia, scade l'ultimatum per lo sgombero del campo. Nei giorni scorsi erano già iniziate le operazioni di sgombero, che da oggi dovrebbero essere portate a termine.

Barack Obama ha assunto un atteggiamento diverso nei confronti dei due oleodotti. Ha bloccato la costruzione di Keystone XL, che collega il Canada al Golfo del Messico, mentre ha detto di voler valutare un cambio di tracciato per il Dakota Access, per evitare che le riserve indiane venissero attraversate. (segue)