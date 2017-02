Attentato in Svezia? Trump spiega: l'ho sentito su Foxnews

Roma, 20 feb. (askanews) - Il mistero del fantomatico attentato in Svezia citato durante un comizio in Florida dal Presidente degli Stati Uniti è stato chiarito dallo stesso Donald Trump con un tweet postato ieri in tarda serata. "La mia affermazione su quanto accadeva in Svezia si riferiva a una trasmissione diffusa da Foxnews sugli immigrati e la Svezia", ha spiegato Trump, riferendosi probabilmente a un reportage del venerdì precedente sull'aumento dei crimini in Svezia attribuiti, secondo la rete tv ultraconservatrice americana, ai rifugiati.

Intanto sulla rete continua l'ironia sul discorso del presidente Usa: L'ex primo ministro svedese Carl Bildt l'ha buttata sul ridere su Twitter: "Svezia? Attentato terroristico? Cosa ha fumato? Le domande abbondano". Poi ha ritwittato un post ironico di un altro utente che, linkando la foto di personaggi del Muppet's Show, scrive: "BREAKING NEWS. La polizia svedese ha diffuso la foto dell'uomo ricercato per l'attacco terroristico".

Diversi "hashtag" sono stati lanciati per l'occasione: da #lastnightinSweden a #JeSuisIkea, nella variante anche #PrayForAbba. Un altro utente ha espresso, sempre via Twitter "tutte le preghiere e i pensieri alle vittime dell'orribile tragedia che non è mai avvenuta". Magnus Kjellberg, invece, ha mandato "le scuse da parte mia, di mio figlio di 4 anni e dei suoi amici: non è stato un attacco terroristico, ma la sua festa di compleanno". Qualcun altro ha postato la foto del gruppo musicale di culto Abba, sostenendo che si tratta dei "ricercati per l'attentato terroristico". Altro una foto di un disperato cliente Ikea che tenta di montare un mobile, con il commento: "Scene di paurosa disperazione, la scorsa notte in Svezia".