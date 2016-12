Attacco Berlino, camionista inglese fa colletta per collega polacco

Londra, 22 dic. (askanews) - Un camionista britannico è riuscito a raccogliere quasi 59,000 euro tramite un crowdfunding per la famiglia del conducente polacco trovato morto nel tir usato per l'attentato terroristico al mercatino di Natale di Berlino.

Dave Duncan ha scritto sul sito GoFundMe, dove ha creato la campagna, che la vicenda del 37enne Lukasz Urban lo ha scioccato.

"Anche se non conoscevo Lukasz, la storia del suo ultimo viaggio mi ha scioccato. Per questo, come collega, ho deciso di rivolgermi alla comunità dei camionisti e non solo per aiutare anche se poco", ha spiegato.

Secondo il sito, 3,400 people hanno fatto donazioni.

Urban, che lavorava per la società di autotrasporti del cugino Ariel Zurawski nella Polonia settentrionale è stato trovato morto con dei colpi di arma da fuoco nel posto del passeggero.

Zurawski lo ha descritto come un "bravo ragazzo" e ha detto che il suo corpo presentava segni di una violenta colluttazione con il terrorista o i terroristi.

"Una sola persona non sarebbe stata in grado di sopraffarlo", ha assicurato il trasportatore, riferendosi alla stazza della vittima che ha visto crescere in Polonia. Dall'autopsia è emerso che il camionista era ancora vivo al momento dell'attacco al mercato di Berlino, ha riportato la Bild. CXome principale sospetto la polizia tedesca sta cercando un tunisino la cui domanda di asilo in Germania è stata respinta . (con fonte Afp)