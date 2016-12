Attacchi aerei in Siria orientale, uccisi 22 civili

Roma, 28 dic. (askanews) - Attacchi realizzati da un aereo non identificato hanno ucciso almeno 22 civili, tra i quali 10 bambini, in un villaggio controllato dallo Stato islamico (Isis) in Siria orientale. L'ha reso noto oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

I civili appartenevano a due famiglie del villaggio di Hojna. Si tratta di una località nella provincia petrolifera di Deir Ezzor, che è per lo più sotto il controllo dei jihadisti ed è spesso oggetto di attacchi aerei da parte della coalizione militare a guida Usa. (Fonte Afp)