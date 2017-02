Astana e Ginevra, due riunioni per far tacere le armi in Siria

Beirut, 14 feb. (askanews) - Mentre la guerra in Siria si avvia a entrare nel suo settimo anno, due nuove serie di colloqui su come risolvere il conflitto sono in programma: domani nella capitale del Kazakistan, Astana, e il 23 gennaio a Ginevra. Ecco alcune quesiti e le relative risposte su i prossimi negoziati di pace:

QUALI SONO LE AGENDE DEI COLLOQUI? Il primo incontro, che avrà luogo domani nella capitale kazaka Astana, si prevede che sarà basato sui colloqui tenuti lo scorso mese con la mediazione degli alleati del regime siriano Russia e Iran, e la Turchia che è invece sostenitore dei ribelli dell'opposizione.

Il ministero degli Esteri kazako ha fatto sapere che i rappresentanti del governo di Damasco e dei ribelli armati, così come l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura e gli statunitensi, saranno invitati ai negoziati di domani. Ieri, il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov ha detto che la riunione di Astana sarà un'occasione per "monitorare l'impegno delle diversi parti (siriane) a non usare la forza e a promuovere, e incoraggiare il processo politico". Da parte sua, una fonte siriana vicina al governo ha detto che le discussioni in Astana saranno "puramente militari".

A titolo di confronto, un secondo incontro promosso dalle Nazioni Unite, è previsto a Ginevra per il 23 febbraio per concentrarsi su questioni fondamentali che dividono regime e opposizione, tra questi il destino del presidente Bashar al-Assad.

I colloqui di Ginevra - è la quinta volta che gli antagonisti siriani si recano in Svizzera per negoziati di pace - sono stati rinviati già due volte, in parte per dare all'opposizione più tempo per formare una delegazione unitaria.

La Russia afferma che il processo di Astana ha lo scopo di sostenere i colloqui di Ginevra, anche se non mancano accuse a Mosca di lavorare con Ankara per sviluppare con la "traccia Astana" un'alternativa ai negoziati svizzeri. "In teoria, si tratta di un completamento del processo ancora in corso a Ginevra", ha affermato Sam Heller, della Fondazione think-tank Century prima di aggiungere che "in pratica sembra che sia invece un'occasione per Turchia, Russia, e in qualche misura l'Iran, per far valere le proprie posizioni e cercare di progettare una soluzione politica reciprocamente soddisfacente alle loro condizioni".

CHI PARTECIPERÀ AI COLLOQUI? Il governo siriano ha indicato che sarà presente ai colloqui di Ginevra, e la sua delegazione sarà guidata dal suon rappresentante all'Onu, l'ambasciatore Bashar al-Jaafari.

L'Alto Comitato per i Negoziati (ACN), principale alleanza dell'opposizione legata all'Arabia Saudita ha annunciato che l'opposizione prenderà parte ai negoziati di Ginevra con una delegazione composta da 21 membri, tra cui 10 rappresentanti dei gruppi ribelli armati. A guidare la delegazione dell'opposizione, sarà l'avvocato Mohammed Sabra, che sostituisce Mohamed Alloush, ex capo negoziatore che fa parte della fazione ribelle denominata "Esercito dell'Islam", il quale ha detto di voler partecipare alla delegazione in qualità di "consulente".

L'ACN, definendo la sua delegazione come "unificata", ha spiegato che comprende i rappresentanti anche di due gruppi rivali dell'opposizione noti informalmente come i gruppi della "Piattaforma" del Cairo e di Mosca. Tuttavia, entrambi i gruppi negato di avere rappresentati nella delegazione dell'opposizione, e non è chiaro se cercheranno di partecipare come delegazioni separate.

La partecipazione a colloqui di Astana, se possibile, è ancora più incerta, anche se il governo siriano è rappresentato sempre da al Jaafari che è già arrivato in Kazakistan.

Almeno quattro gruppi ribelli hanno detto a France Presse che non hanno ancora ricevuto un invito alla riunione, e sono in molti a mettere in dubbio una loro partecipazione anche nel caso venissero invitati. L'ufficio di De Mistura ha detto che avrebbe inviato una "squadra tecnica", mentre il Dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere che stava ancora valutando se inviare un rappresentante.

Intanto, la Giordania, ha annunciato avrebbe partecipato ai colloqui di Astana in qualità di osservatore.

QUALI SONO GLI OSTACOLI? L'obiettivo dei colloqui di Astana è stato strettamente definito, che vuole in primo luogo rafforzare il cessate il fuoco mediato ad Astana da Turchia e Russia e in vigore dal 30 dicembre. Ma con una presenza incerta dei ribelli e un ultimo incontro ad Astana che non produce importanti passi avanti, risulterà arduo raggiungere qualche risultato tangibile a Ginevra su un processo di pace.

Nel frattempo, nella città svizzera, tutte i principali nodi tra le parti riguardante restano da risolvere, in particolare quello riguardante il destino di Assad. L'opposizione insiste che deve farsi da parte, ma Damasco replica che il suo futuro non è un argomento negoziabile. Da parte loro, fazioni ribelli sostenute dalla Turchia, hanno espresso nuova flessibilità sulla risoluzione del conflitto siriano, ma non ci sono segnali di da parte di altri gruppi dell'opposizione in questa direzione.

La delegazione del regime di Damasco arriva colloqui sull'onda delle recenti vittorie, tra cui la piena riconquista a dicembre della seconda città del Paese Aleppo; vittoria che potrebbe lasciare poco spazio ad un compromesso. "Ancora non ci credo che l'alleanza lealista (regime) è seriamente intenzionata (...) a fare qualche serio compromesso, penso invece che potrebbe chiedere una resa dei ribelli camuffata come una soluzione politica", ha detto Thomas Pierret, esperto di Siria presso l'Università di Edimburgo, per il quale gli emissari del presidente Bashar al Assad "cercheranno di ottenere tale resa, che è il motivo per cui i colloqui si svolgeranno".