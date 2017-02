Assedio di Mosul, le forze irachene convergono sull'aeroporto

Oreij, Iraq, 20 feb. (askanews) - Le forze irachene, con l'appoggio di aerei ed elicotteri si stanno facendo strada verso l'aeroporto di Mosul, preparandosi all'assalto della roccaforte irachena dei jihadisti dello Stato islamico. La nuova offensiva nell'operazione in corso da quattro mesi per riprendere la città, alimenta i timori per la sorte dei 750mila civili intrappolati, che rischiano di morire sotto i colpi dei militari se fuggono, di fame se restano.

"La polizia federale ha ripreso la sua avanzata... I nostri cannoni colpiscono le linee di difesa di Daesh con fuoco pesante" ha detto il capo della polizia federale irachena Raed Shaker Jawdat. Ieri la polizia federale, insieme alle unità scelte del ministero degli Interni, all'esercito e ai combattenti della milizie filo-Baghdad di Hashed al-Shaabi, ha lanciato un'offensiva in grande stile. Nella seconda giornata le forze puntano sull'aeroporto di Mosul, che si trova a sud della città, sulla sponda orientale del Tigri.

L'assalto segna una nuova fase dell'operazione, lanciata il 17 ottobre, per riconquistare Mosul, la seconda città dell'Iraq e l'ultimo bastione jihadista nel Paese. La riconquista di Mosul rappresenterebbe un colpo mortale per il Califfato, dicharato proprio nella città dal capo dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi a giugno 2014, ma che negli ultimi due anni si è notevolmente ridotto sotto i colpi della forze anti-jihadiste.

Ma per riprendere l'est di Mosul ci sono voluti due mesi alle forze meglio preparate dell'Iraq, il Servizio controterrorismo. I comandanti militari dicono che la resistenza a ovest della città sarà ancora più feroce, mentre le stradine dei quartieri antichi costringeranno i militari iracheni a muoversi a piedi. Inoltre l'Isis "ha probabilmente un maggiore sostegno all'interno di Mosul ovest e le forze di sicurezza irachene troverano una popolazione civile più cauta se non ostile" ha detto Patrick Martin, analista per l'Iraq dell'Institute for the Study of War. Sul fronte però regna l'ottimismo. "Non mi aspetto un combattimento molto duro: la loro fine è arrivata" ha detto all'Afp Hakem Gassem Mohammed, ufficiale delle forze del ministero degli Interni di Baghdad.

Ieri l'offensiva ha toccato le aree meno popolate a sud della città, dove sono stati riconquistati 15 villaggi tutto intorno all'aeroporto, mentre le truppe di élite addestrate alla guerriglia urbana entreranno in Mosul più avanti. I jihadisti che difendono l'ovest di Mosul sono accerchiati: i ponti sul Tigri sono caduti e le forze di Baghdad hanno interrotto tutte le vie di fuga.

(fonte Afp)