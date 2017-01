Londra, 18 gen. (askanews) - Il fondatore di WikiLeaks Julian Assange ha accolto con soddisfazione la decisione del presidente Usa Barack Obama di commutare la pena detentiva di Chelsea Manning, in carcere per aver passato informazioni classificate, e ha invitato a mettere fine alla "guerra agli informatori".

In una nota inviata dai legali di Assange all'agenzia Afp, il fondatore di Wikileaks, che si era offerto di consegnarsi agli Usa se Chelsea Manning fosse stata graziata, ha sottolineato che "per far prosperare la democrazia e lo stato di diritto, il governo dovrebbe immediatamente mettere fine a questa guerra agli informatori e agli editori come Wikileaks e me stesso".

(fonte afp)