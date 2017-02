Assad: difendo la Siria, non mi interesso della Corte penale Onu

Damasco, 7 feb. (askanews) - Il presidente siriano Bashar al Assad ha stimato oggi che la difesa della Siria è più importante del rischio di essere perseguito davanti alla Corte penale internazionale, che giudica i crimini contro l'umanità. "In quanto presidente, quando mi assumo la responsabilità di difendere il paese - e questo vale anche per il governo e per l'esercito - non guardo a questo problema, non vi presto attenzione", ha detto Assad, rispondendo a una domanda dei giornalisti riguardo alla possibilità che i responsabili di crimini contro l'umanità siano giudicati dal Cpi, di stanza all'Aia.

"Dobbiamo difendere il nostro Paese con ogni mezzo e non prestiamo alcuna attenzione a questo tribunale né ad altre istituzioni internazionali", ha insistito il capo dello Stato siriano, durante un'intervista accordata ad alcuni giornalisti belgi e pubblicata oggi anche dall'agenzia ufficiale Sana.

"Sappiamo tutti che le agenzie delle Nazioni Unite sono distorte a causa dell'influenza americana, inglesi e francesi, per lo più non agiscono per promuovere la stabilità nel mondo o per cercare la verità. Sono politicizzata per applicare il programma di questi Paesi", ha aggiunto Assad.

(fonte afp)