Roma, 19 gen. (askanews) - Non solo balli e celebrazioni, anzi: l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca sarà accompagnato da una raffica di marce e raduni di protesta a Washington, dal corteo più atteso, quello delle donne, alle manifestazioni contro la guerra e il razzismo o per la legalizzazione generale della cannabis. C'è anche chi sfilerà a favore, come i 'bikers per Trump'. Alcune iniziative sono autorizzate, altre no, con il rischio che sfocino in disordini nei giorni della 'inaugurazione' del 45esimo presidente degli Stati Uniti.

Contro la guerra e contro le armi atomiche

A Washington già stasera (ore 20, le 2 del mattino in Italia) alcune organizzazioni invitano a un raduno contro il pericolo di una escalation negli armamenti e in generale contro la guerra. Sono attesi gruppi punk e degli ambienti hip-hop e una serie di speaker, compresa la candidata presidenziale dei Verdi americani, Jill Stein. L'evento non è stato però ancora autorizzato, ma ha un programma su quattro giorni, che prevede anche un picnic, sperando che il tempo sia clemente.

Trump420, per la legalizzazione della cannabis

L'appuntamento è per domani: gruppi a favore della legalizzazione della cannabis distribuiranno gratis 4.200 spinelli (il numero richiama il 420 - ovvero il 20 di aprile - che è simbolo della battaglia per la legalizzazione). A Washington è permesso, ma saranno verificati i documenti per controllare i compiuti 21 anni. L'obiettivo è "incoraggiare il presidente eletto Trump a sostenere la riforma della cannabis" e spingere il Congresso a rimuoverla dall'elenco delle sostanze proibite. Trump ha detto che intende lasciare ai singoli Stati la decisione sui gradi di legalità della marijuana.

Protesta contro guerra razzismo e ineguaglianza

Una manifestazione organizzata per domani in due punti del percorso della 'parata inaugurale' del presidente, per denunciare Trump come "razzista, sessista e bigotto" e chiamare gli americani a reagire. Comizi e dj per tutto il giorno.

DisruptJ20, il Festival della Resistenza

Gli organizzatori del Comitato per l'Anti-insediamento, promuovono domani dalle 12 (le 18 italiane) una marcia di protesta parallela e 'contro' la parata ufficiale. Iniziativa considerata a rischio tafferugli, fa notare il Washington Post.

Motociclisti per Trump

Domani, dalle 13, le 19 in Italia, un raduno di 'bikers' a difesa del presidente Trump (avrà già giurato quando si riuniranno). Preghiere, dichiarazioni di fedeltà, discorsi e motori rombanti. "Il Paese si è espresso, è ora di andare avanti", dichiarano i promotori.

Marcia delle donne

La marcia delle donne, al via alle 10 di sabato (le 16 in Italia) è autorizzata e si annuncia raduno di grandi numeri: si è parlato di almeno 200mila partecipanti solo a Washington e contemporaneamente si terranno nel nome delle donne altre 300 proteste in altri Stati.

L'obiettivo dichiarato è promuovere i diritti delle donne e "difendere altri gruppi marginalizzati". Il comitato organizzatore ci tiene a dire che non si tratta di una protesta e a sottolineare il carattere pacifico dell'iniziativa. Ma Donald Trump entra alla Casa Bianca sulla scia di polemiche senza precedenti sui suoi commenti e azioni 'sessiste', che a un certo punto sembravano dover far fallire la sua scommessa per la presidenza. Ma non è stato così.

