Arrestati 2 collaboratori Marine Le Pen, falsi impieghi Europarlamento

Parigi, 22 feb. (askanews) - Sono stati posti in stato di fermo la guardia del corpo e la capo gabinetto della candidata di estrema destra alle presidenziali francesi Marine Le Pen nell'ambito dei presunti impieghi fittizi al Parlamento europeo. Lo si è appreso da fonti di polizia. I due Thierry Legier e Catherine Griset in precedenza erano stati ascoltati dagli uomini dell'Ufficio anticorruzione.

L'emiciclo di Strasburgo reclama a Marine Le Pen, che è parlamentare europea, circa 339.946 euro che considera ingiustamente versati a Légier, nel 2011, e a Catherine Griset, dal 2010 al 2016, per dei lavori da assistenti parlamentari che non hanno mai fatto e per i quali sono stati pagati con dei fondi pubblici europei. (con fonte Afp)