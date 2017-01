Arabia saudita "benedice" Trump: ottimista su sua amministrazione

Roma, 16 gen. (askanews) - L'Arabia saudita s'è detta "ottimista" sull'imminente presidenza di Donald Trump negli Usa. Il ministro degli Esteri Adel al Jubeir ha lodato oggi la sua linea nei confronti dell'Iran, rivale di Riad, e il suo impegno a sconfiggere lo Stato islamico (Isis).

"Quando noi guardiamo alle idee dell'amministrazione Trump, per come sono articolate, cioè ricostituire il ruolo dell'America nel mondo, noi le accogliamo", ha detto Jubeir a giornalisti durante una visita a Parigi.

"Sconfiggere l'Isis; assolutamente. Voler contenere l'Iran e impedirgli di causare danni attraverso le sue politiche negative nella regione: assolutamente. Noi lo chiediamo da anni", ha continuato. "I nostri interessi - ha detto ancora - coincidono".

Per questo motivo, ha concluso, "noi vogliamo lavorare con lui in tutte le aree d'interesse o preoccupazione per entrambi" i paesi.

(Fonte Afp)