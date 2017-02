Angelina Jolie difende i rifugiati e critica Trump sul NYT

New York, 3 feb. (askanews) - Angelina Jolie è scesa in campo per difendere i rifugiati, e l'ha fatto dalle pagine del New York Times. L'attrice, che da molti anni è ambasciatrice di buona volontà per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), in un articolo scritto di suo pugno si è espressa contro l'ordine esecutivo firmato una settimana fa dal presidente americano Donald Trump, che sospende l'ingresso negli Stati Uniti di rifugiati e i cittadini di sette nazioni a maggioranza musulmana (Siria, Iran, Iraq, Sudan, Somalia, Yemen, Libia).

Il provvedimento, che ha causato proteste in tutta la nazione e critiche dure anche dalle aziende americane, da Wall Street alla Silicon Valley, ha indignato anche Hollywood. E Jolie, in qualità di personaggio pubblico ma soprattutto di attiva filantropa e di madre di figli piccoli, ha deciso di dire la sua.

Le azioni, scrive Jolie, "dovrebbero essere basate sui fatti, non sulla paura". E "i rifugiati sono uomini, donne e bambini che si trovano in mezzo alla furia della guerra. (...) Tutt'altro che terroristi, sono anzi spesso loro stessi vittima del terrorismo".

La star è madre di sei figli (tre adottivi, tre avuti con Brad Pitt) tutti nati fuori dagli Stati Uniti "e fieri cittadini americani". E fa riferimento a loro dicendo: "Voglio che il nostro Paese sia sicuro per loro e per tutti i bambini della nostra nazione. Ma voglio che anche i figli dei rifugiati richiedenti asilo possano avere la possibilità di presentare il loro caso a un'America compassionevole".

Loda poi la tradizione che lega da sempre gli Stati Uniti all'accoglienza, e nel farlo cita Ronald Reagan, il 40esimo presidente Usa tanto amato da Trump: "L'America ha un obbligo verso il mondo, perché tanta parte di mondo è dentro l'America".