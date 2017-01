Ambasciatore Libia a imprese italiane: è il momento di investire

Roma, 30 gen. (askanews) - "E' giunto il momento di lavorare". Con questa frase, che è anche il titolo di un'iniziativa tenuta a Roma oggi, l'ambasciatore libico in Italia, Ahmed Elmabrouk Safar ha voluto parlare delle "reali opportunità presenti oggi" nel suo Paese per le aziende italiane.

All'iniziativa organizzata in collaborazione con la Camera di commercio italo-libica hanno partecipato decine di imprenditori italiani che operano già o sono interessate ad investire in Libia.

"Questa iniziativa è di promozione e di sostegno e mira a ricostruire i ponti tra le due sponde del Mediterraneo. Parla con la lingua reale della concretezza e non quella della fantasia", ha detto l'ambasciatore spiegando che non si tratta di "una festa per la promozione dello scambio commerciale tra i due Paesi, ma per parlare delle vere e reali opportunità presenti in Libia, basata sulle priorità di molti settori e delle necessità del popolo libico".

Per il capo della missione libica in Italia, l'incontro tenuto nella sede dell'Accademia libica a Roma, "deve prendere in considerazione la fase transitoria che sta attraversando la Libia, le sfide della stabilità e della sicurezza. Parliamo di attività reale concrete per la ricostruzione e il riallacciamento dei rapporti".

"La mia presenza qua è per rappresentare la volontà politica e istituzionale e le aspirazioni popolari per il futuro. Chiediamo stabilità per il nostro popolo. Questa stabilità ha bisogno dei passi e dei provvedimento coraggiosi e audaci per realizzare le aspirazioni dei popoli", ha aggiunto Safar. Passi "che possono aiutare a portare l'economia libica da un'economia di guerra e un'economia reale e sociale. Parliamo con molta chiarezza di una situazione politica che si avvia verso la stabilità ma ha bisogno di una spinta reale e dell'appoggio dei suoi alleati, soprattutto dell'Italia", ha aggiunto l'ambsciatore.

Il diplomatico ha parlato anche della "presenza di segnali positivi": "Come primo segnale è l'accordo firmato a Skhirat in Marocco il 17 dicembre 2015 dal quale è nato il governo d'Accordo nazionale, "rappresenta tuttora un punto di riferimento per la stabilità. Malgrado tutte le perplessità, questo resta la colonna portante per la ricostruzione e la rinascita. Speriamo che la realizzazione di questo accordo politico con la partecipazione con la maggior parte delle componenti della società libica e trovare soluzioni per le problematiche che hanno impedito l'esecuzione diretta dell'accordo soprattutto l'unificazione di tutte le istituzioni politiche in tutte le parti della Libia"; L'altro segnale "molto importante è il ritorno alla produzione del petrolio passato da 300 mila barili al giorno a quasi 900 mila attualmente" ha detto Safar precisando che "questo ultimo segnale ha avuto dei riflessi molti importanti su un altro aspetto, l'approvazione della legge finanziaria per l'anno corrente di circa 37 miliardi di dinari".

"Quello che succederà nelle prossime settimane", ha spiegato il diplomatico aggiungendo che "dipende solo ed esclusivamente da noi. Sicuramente il fattore della sicurezza e della stabilità in Libia è molto importante per la ripresa dell'economia e della vita sociale".

Insomma "è soltanto con l'aumento degli scambi che crescerà la percentuale di sicurezza e stabilità" in Libia ha concluso Safar. All'iniziativa ha preso parte anche, Mario Sabato, il direttore generale dell'Ubae, unica banca con capitali arabi ad operare in Libia che si è proposto come "interlocutori" con quei imprenditori italiani che intendono lavorare nel Paese Nordafricano.

Presente anche Christian Pesrurich della FM Engineering, una società specializzate di "sicurezza delle imprese" eni Paesi a rischio che però si è proposto come "la terza opzione tra le società di contractors e il fai da te" entrambi sconsigliati per un imprenditori straniero che opera sullo scenario libico attuale.