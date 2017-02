Ambasciata Usa a Gerusalemme? Ecco perchè la "promessa" di Trump è così controversa

Gerusalemme, 14 feb. (askanews) - Il trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme non è tema ufficialmente sul piatto dell'incontro tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump domani a Washington, ma con ogni probabilità verrà affrontato. Il premier israeliano ha salutato la quasi promessa del miliardario repubblicano durante la campagna elettorale e ora che, da presidente, Trump temporeggia, vorrebbe usare la visita negli Usa per rilanciare la questione. Questione ad altissimo valore simbolico, in grado di incendiare la regione, stravolgere gli equilibri politici e le prospettive dei negoziati con i palestinesi.

Ecco perchè l'argomento è così controverso.

PERCHÈ ISRAELE CONSIDERA GERUSALEMME SUA CAPITALE

Gli ebrei considerano Gerusalemme la loro capitale da oltre tremila anni, per ragioni religiose e anche politiche. Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la successiva dispersione del popolo ebraico, per il giudaismo il ritorno a Gerusalemme è rimasto punto fermo. La Città santa è l'antica capitale del regno di Israele del re David (X secolo a.C.) e poi del regno ebraico degli Asmonei (II secolo a.C.).

I palestinesi, che costituiscono circa un terzo della popolazione della città, rivendicano Gerusalemme come la capitale dello Stato a cui aspirano. Gerusalemme per loro rappresenta una dimensione religiosa essenziale con la Spianata delle Moschee, nella città Vecchia, da dove il profeta Maometto venne assunto in cielo: è il terzo luogo santo per i musulmani.

PERCHÈ LO STATUTO DI GERUSALEMME È COSÌ CONTROVERSO

Il piano di partizione della Palestina, approvato dall'Onu nel 1947, prevedeva di dividere il territorio - all'epoca sotto mandato britannico - tra tre entità: uno Stato ebraico, uno Stato arabo e Gerusalemme sotto il controllo internazionale. Questo piano è stato accettato dai dirigenti sionisti ma respinto dai leader arabi.

Dopo la fine del mandato britannico, con la prima guerra israelo-araba, nel 1948 viene creato lo Stato di Israele, che fa di Gerusalemme la sua capitale nel 1949, ma la parte orientale della città resta sotto il controllo della Giordania. Dopo la conquista e l'annessione della parte Est della città in seguito alla guerra israelo-araba del 1967, Israele dichiara Gerusalemme "riunificata" e sua capitale.

Una legge israeliana di rilievo costituzionale adotta nel 1980 conferma lo statuto di Gerusalemme come capitale "eterna e indivisibile" di Israele, ma questa decisione non è riconosciuta dalla Comunità internazionale, che considera Gerusalemme Est occupata.

CI SONO GIÀ AMBASCIATE A GERUSALEMME?

Prima dell'annessione di Gerusalemme Est nel 1980 e le relative risoluzioni di condanna dell'Onu, 13 Paesi avevano la loro ambasciata a Gerusalemme: la Bolivia, il Cile, la Colombia, Costa Rica, la Repubblica dominicana, l'Ecuador, El Salvador, il Guatemala, Haiti, i Paesi bassi, Panama, Uruguay e Venezuela. Poi questi Paesi hanno trasferito le loro sedi di rappresentanza a Tel Aviv, ma Costa Rica ed El Salvador hanno di nuovo installato la loro ambasciata a Gerusalemme dal 1984 al 2006.

QUAL È LA POSIZIONE DEGLI USA AL RIGUARDO?

Il Congresso Usa ha approvato nel 1995 una controversa legge secondo cui "Gerusalemme dovrebbe essere riconosciuta come capitale di Israele" e quindi l'ambasciata americana dovrebbe essere trasferita entro il 31 maggio 1999. Da allora, il trasloco dell'ambasciata è stato sistematicamente rinviato, due volte l'anno, dal presidente americano.

Una delle conseguenze della legge del 1995 è che nei documenti ufficiali americani Gerusalemme è menzionata come capitale di Israele.

Donald Trump durante la sua campagna elettorale si è impegnato a riconoscere Gerusalemme "come la capitale indivisibile dello Stato di Israele". Dal suo insediamento, tuttavia, temporeggia e vi sono indiscrezioni di segno opposto: secondo alcune fonti avrebbe avvertito Netanyahu dell'impossibilità di realizzare il trasferimento dell'ambasciata in questa fase, secondo altre avrebbe davvero intenzione di compiere il passo che potrebbe infiammare la regione.