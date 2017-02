All'asta il telefono che Hitler usò nella Seconda Guerra Mondiale

Roma, 18 feb. (askanews) - Un telefono usato da Adolf Hitler nel corso della Seconda Guerra Mondiale andrà all'asta oggi insieme a decine di cimeli del dittatore e del periodo nazista. Il valore stimato dalla casa d'aste Alexander Historical Auctions è di 200-300 mila dollari, ma la base d'asta è di 100mila per quello che nella descrizione viene definito "la più distruttiva arma di tutti i tempi che ha mandato a morte milioni di persone nel mondo".

"Sarebbe impossibile trovare un cimelio più d'impatto del primo strumento usato dall'uomo più diabolico nella storia per annichilire innumerevoli innocenti", scrive la casa d'aste nella descrizione del telefono Siemens rosso (prima ricoperto di bachelite nera con la targhetta che indica il proprietario sulla base). "Non era un telefono d'ufficio usato per sollecitare il partito o rispondere a gentili chiamate al Berghof...era il sistema mobile di distruzione di Hitler, usato sui veicoli, nei quartier generali sul campo". Insieme al telefono andranno all'asta diversi oggetti personali, cappelli, magliette, fasce tutte con la svastica del Terzo Reich.

Il telefono venne trovato in un bunker di Berlino nel 1945 dai soldati dell'esercito sovietico e venne consegnato all'ufficiale britannico Sir Ralph Rayner come souvenir dopo la resa dei tedeschi.