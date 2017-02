Alfano: Ue a due velocità c'è già, prenderne atto senza coercizioni

Roma, 6 feb. (askanews) - L'idea di una Europa a due velocità "non scandalizza" il ministro degli Esteri Angelino Alfano, che fa notare come le dichiarazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel riguardino nella sostanza, un quadro esistente: "La nostra Europa è già a più velocità", ha affermato il capo della Farnesina nell'intervista pubblicata oggi da La Stampa. Per Alfano, la proposta di Merkel mette sul piatto "un formato di cui occorre prendere atto, in piena libertà, senza coercizioni", tenendo conto degli obiettivi e delle ambizioni dei singoli Paesi dell'Ue: "la Difesa in questo senso è un esempio perfetto", ha detto.