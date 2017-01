Roma, 24 gen. (askanews) - Le sanzioni ai danni di Mosca per l'annessione della Crimea e il suo ruolo nel conflitto in Ucraina "di certo non sono un meccanismo perpetuo a rinnovo automatico", "semmai uno strumento per il rispetto degli accordi di Minsk". "Però non possiamo rimanere ostaggi del paradosso per cui il Paese che più ha spinto per le sanzioni - gli Stati Uniti - fa la pace, e quelli che hanno pagato un significativo conto alle sanzioni - l'Ue e l'Italia - restano ostaggio delle sanzioni". E' quanto ha spiegato il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano in un'intervista al quotidiano La Stampa. "È come se noi pagassimo la bolletta e l'America poi accende la luce. Così non è possibile: come Europa dobbiamo proporre a Trump di decidere insieme", ha commentato il capo della diplomazia italiana.

Per Alfano, non è possibile dire se ciò potrà accadere prima delle elezioni tedesche. "Bisognerà fare una valutazione che tenga conto anche di quel che nel frattempo è successo in Ucraina", ha commentato il ministro, che ha definito la Russia "un attore globale, un partner affidabile nel rifornimento energetico e nella lotta al terrorismo".