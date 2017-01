Alfano: rispettare voto Usa, fiducia in Trump, non ostilità

"Eletto da milioni di cittadini in più grande democrazia del mondo"

Roma, 17 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump è stato "eletto da decine di milioni di cittadini della più grande democrazia del mondo e noi dobbiamo avere fiducia nella più grande democrazia del mondo come questa ha avuto fiducia nell'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano illustrando le linee guida del suo ministero alle Commissione Esteri riunite di Camera e Senato. "Non si è ancora insediato, abbiamo il diritto e il dovere di rispettare l'esito delle elezioni della più grande democrazia del mondo e fare un investimento di fiducia, non di ostilità.