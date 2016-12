Roma, 21 dic. (askanews) - "Combattere il terrore significa combattere per la libertà" e l'Italia condivide in questi giorni il dolore della Germania, che è "la sofferenza degli uomini liberi, che sanno che in gioco c'è la libertà". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano a Berlino, dove ha incontrato il collega Frank-Walter Steinmaier.