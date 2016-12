Aleppo, 25.000 evacuati: regime intima a ultimi ribelli di uscire

Damasco, 20 dic. (askanews) - Il regime siriano ha intimato agli ultimi ribelli e civili che ancora si trovano in una piccola area di Aleppo Est di lasciare Aleppo, in modo da suggellare la sua vittoria più importante dall'inizio della guerra, con la presa di controllo di tutta la seconda città del Paese. Nel frattempo, la Russia, che ha fornito un supporto fondamentale a Damasco nella sua lotta contro gli insorti, ha organizzato a Mosca un incontro tra i suoi ministri di Difesa ed Esteri e quelli di Iran e Turchia, rispettivamente alleato e nemico del regime di Bashar al-Assad, senza gli Stati Uniti, già esclusi dall'intesa sull'evacuazione di Aleppo. Intanto sono 25.000 le persone che sono state evacuate dalla metropoli del nord nell'ambito dell'accordo tra Mosca, Teheran e Ankara.

E questo, mentre ieri, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso all'unanimità, con l'approvazione del delegato russo, un rapido dispiegamento di osservatori dell'Onu in Aleppo-est con il compito di supervisionare le evacuazioni dei civili.

"L'esercito ha lanciato un appello attraverso gli altoparlanti ai ribelli ed ai civili che intendono uscire dai distretti orientali" della città, ha detto a France Presse una fonte militare siriana aggiungendo che l'esercito vuole procedere alla "bonifica della zona dopo che i combattenti l'avranno lasciata".

Un portavoce del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Ingy Sidqi, ha detto a Afp che solo nel corso della giornata di ieri "abbiamo evacuato 15.000 persone da Aleppo est, per un totale di 25.000 da giovedì" scorso.

Su iniziativa della Francia, il Consiglio di Sicurezza ha votato all'unanimità una risoluzione che chiede il rapido dispiegamento in Aleppo di personale umanitario delle Nazioni Unite già presente in Siria per sorvegliare l'evacuazioni. Secondo l'ambasciatore degli Stati Uniti Samantha Power, 118 impiegati dell'Onu sono attualmente nella parte occidentale di Aleppo e possono essere rapidamente impegnati nei distretti colpiti. "Il nostro obiettivo è immediato", ha detto. Con questa risoluzione, l'obiettivo della Francia è quello di "evitare una nuova Srebrenica," città della Bosnia, dove è stato commesso nel 1995, il peggior massacro in Europa dalla seconda guerra mondiale, come ha detto l'ambasciatore francese François Delattre.

Da parte sua, l'inviato delle Nazioni Unite Staffan de Mistura ha annunciato la sua intenzione di convocare trattative inter-siriane l'8 febbraio a Ginevra. Nel frattempo, de Mistura "seguirà con interesse" gli incontri di oggi a Mosca.