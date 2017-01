Africa, export italiano cresce in Ghana, Etiopia, Uganda e Marocco

Roma, 12 gen. (askanews) - Ghana, Etiopia, Uganda e Marocco: sono questi i quattro Paesi africani in cui l'export italiano è cresciuto di più, con aumenti a doppia cifra, tra il 2015 e il 2016. È quanto riporta la rivista Africa e Affari nel suo numero di gennaio, citando dati elaborati da Sace su base Istat.

Se in termini assoluti i Paesi prioritari per il Made in Italy restano quelli della fascia mediterranea e il Sudafrica, sono Ghana, Etiopia, Uganda e Marocco quelli dove nel 2016 il Belpaese ha fatto meglio. Il Ghana ha registrato una crescita del Made in Italy del 13,3%, nei primi nove mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un volume totale di poco inferiore ai 170 milioni di euro.

Ancora più consistente l'aumento in Etiopia (15%), Paese storicamente interessante per l'Italia, con un volume totale dell'export che per il periodo preso in esame è stato di circa 235 milioni di euro. In questo caso le prospettive e le possibilità di investimento devono essere 'lette' alla luce di recenti difficoltà interne e situazioni di instabilità.

L'Uganda, benché registri livelli di export più bassi (circa 40 milioni), ha fatto segnare un significativo +20%. Per l'Africa settentrionale, il +17,8% del Marocco prova la crescente attenzione verso un Paese che ha dimostrato stabilità in un momento storico difficile e che sta puntando molto sulla propria posizione geografica come volano di sviluppo economico.

Allargando lo sguardo agli ultimi due anni, significative risultano le performance dell'export italiano anche in Kenya, Senegal e Camerun, Paesi dove le potenzialità di crescita e i margini si sono fatti più interessanti in termini di prospettive. In termini percentuali, gli aumenti più consistenti dell'export italiano (ma con volumi non significativi) sono stati registrati in Swaziland (+249,9%), Burundi (+97,3%), Namibia (+69,5%), Capo Verde (+37,1%); significativo anche il +6,5% dell'Egitto.