Afghanistan avrà legge contro il Bacha Bazi, la schiavutù sessuale

Kabul, 22 feb. (askanews) - In Afghanistan, per la prima volta, le autorità stanno per introdurre severe sanzioni contro il "Bacha Bazi", pratica molto radicata soprattutto nel Sud del Paese centroasiatico: in pratica una forma di schiavitù sessuale e di prostituzione minorile con cui ragazzini in età prepuberale o appena adolescenti sono venduti a uomini ricchi e potenti per intrattenerli e compiacerli sessualmente.

Lo scorso anno, l'agenzia France Presse, aveva rivelato come i talebani, sfruttando la dilagante pratica Bazi Bacha (Letteralmente, ragazzi-giocattolo) tra i ranghi della polizia, addestrava ragazzi per compiere stragi tra comandanti delle forze di sicurezza che abusano di loro.

Ora funzionari governativi hanno annunciato le punizioni che saranno previste dal codice penale riformato, ovvero pene dai sette anni di carcere per violenza sessuale fino alla condanna a morte per i "casi gravi", come gli abusi su di più di un ragazzo. "C'è un intero capitolo sulla criminalizzazione della pratica (Bacha Bazi, ndr) nel nuovo codice penale", ha detto Nader Nadery, un consulente del presidente Ashraf Ghani, per il quale "il codice dovrebbe essere adottato già questo mese. Questo sarà un passo significativo verso la fine di questa brutta pratica".

La bozza del capitolo dal titolo "bambini guida verso la corruzione morale", visionato da Afp afferma anche che le vittime del Bacha Bazi non possono essere perseguite, un accorgimento significativo in un Paese dove le vittime di abusi sessuali possono finire in tribunale o per prostituzione o con l'accusa di omosessualità.

"Questo capitolo definisce chiaramente il Bacha Bazi come un crimine, e non lascia spazio ad alcuna ambiguità", ha detto il consulente legale di Ghani Nasrullah Stanekzai, agitando con le mani le copie stampate del codice penale emendato.

Per i comandanti di polizia, i signori della guerra, politici e altri membri dell'elite afgana, tenere un "Bachas" è un simbolo di autorità e di benessere. I ragazzi, a volte vestiti da femmine con il trucco e le campane in piedi, vengono utilizzati come ballerini alle feste private e sono spesso sfruttati sessualmente.