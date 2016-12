Ad Aleppo sotto la neve riprende l'evacuazione

Aleppo, 21 dic. (askanews) - Nonostante la neve che ha imbiancato tutta la città e il freddo gelido, l'evacuazione da Aleppo Est è ripresa in giornata aprendo la strada alla presa di controllo della vecchia roccaforte ribelle da parte delle forze del regime di Damasco. Dopo una pausa di oltre 24 ore, i convogli con i ribelli e i civili che devono lasciare la città hanno ripreso a muoversi e la tv di stato riferisce di almeno 20 pullman con a bordo "uomini armati con le loro famiglie" che avrebbero lasciato la zona Est in direzione della parte occidentale di Aleppo.

Secondo un portavoce del gruppo ribelle Ahrar al-Sham, Ahmad Qarra Ali, l'operazione potrebbe essere completata entro oggi. In mattinata erano almeno 1700 le persone in attesa di partire.

Da quando la settimana scorsa si è raggiunto l'accordo sulle modalità di evacuazione almeno 25.000 persone si sono allontanate dai quartieri ribelli della città.

Dopo non aver riscontrato alcun movimento in mattinata, un corrispondente dell'agenzia France Presse racconta di aver visto diversi pullman arrivare nel pomeriggio a Ramussa, un quartiere controllato dal governo nella zona sud di Aleppo. Gli evacuati avevano speso ore e ore al gelo sui bus fermi aspettando il via libero. Un medico presente sul posto riferisce che "i bus non hanno riscaldamento. I passeggeri e tra loro donne, bambini e anziani, hanno sofferto moltissimo. Non hanno acqua né cibo".