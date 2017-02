Accordo alla Nato per un hub antiterrorismo a Napoli

Bruxelles, 15 feb. (askanews) - La Nato ha deciso di creare, all'interno del Comando militare di Napoli, un centro dedicato alla raccolta di informazioni di intelligence sulle zone geografiche a Sud dell'Alleanza ritenute più a rischio sul fronte del terrorismo. Questo "hub per il Sud", come lo ha definito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, "ci aiuterà a coordinare le informazioni su Paesi in crisi come Libia e Iraq e ci aiuterà ad affrontare il terrorismo e le altre minacce provenienti dalla regione".

I ministri della Difesa della Nato sono riuniti oggi e domani a Bruxelles.

Sul proprio account Twitter, il ministero della Difesa italiano ha riferito di un "pieno accordo su costituzione hub regionale per Sud presso comando alleato congiunto Napoli".

(con fonte Afp)