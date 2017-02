Abe da oggi negli Usa, proporrà investimenti a Trump

Roma, 9 feb. (askanews) - Shinzo Abe parte oggi per Washington una valigia piena di investimenti da presentare al presidente Usa Donald Trump per superare l'impasse prodotta dalle critiche del miliardario al Giappone durante la campagna elettorale e dalla decisione, al primo giorno dopo l'insediamento, di rinunciare al Partenariato trans-Pacifico (Tpp), l'accordo di libero scambio che avrebbe inglobato qualcosa come il 40 per cento del Pil globale.

A fronte di una politica estera dell'Amministrazione Trump ancora tutta da decifrare, Abe - che ha già incontrato Trump da presidente eletto immediatamente dopo il voto - prova a tirare il neopresidente dalla parte del Giappone portando un ricco carnet di affari, che dovrebbero creare qualcosa come 700mila posti di lavoro in dieci anni. Si tratta proporrà di un'"Iniziativa per la crescita e l'occupazione Usa-Giappone", per un valore 450 miliardi di dollari nel prossimo decennio.

Il capo dell'esecutivo di Tokyo vedrà Trump alla Casa bianca domani. Poi i due leader si sposteranno in Florida, dove giocheranno a golf presso la residenza delle vacanze del magnate americano. Il tentativo è quello di creare un rapporto anche personale tra due personalità che, pur essendo molto diverse, potrebbero trovare importanti punti di convergenza.

Durante la campagna elettorale, Trump ha accusato Giappone e Corea del Sud di fare troppo poco per la loro difesa e ha minacciato di ritirare le truppe, suggerendo a Tokyo e Seoul di dotarsi eventualmente anche dell'arma nucleare. Nel paese che ha subito gli unici bombardamenti atomici della storia, quest'ultimo è un argomento tabù. Poi, il presidente ha detto no al Tpp e ha accusato imprese giapponesi, a partire dalla casa automobilistica Toyota, di rubare posti di lavoro americani.

Abe, consapevole del fatto che il Giappone, senza gli Stati uniti, si trova esposto in Asia orientale alla montante potenza cinese e che l'economia nipponica è fortemente legata a quella americana, ha iniziato un corteggiamento e ora vorrebbe che questo si concretizzasse.

Il programma d'investimenti non è stato ancora chiarito. In Giappone i giornali hanno scritto che i soldi per questi investimenti potrebbero in parte venire dal Fondo pensionistico per gli investimenti, un gigante da 1.200 miliardi di dollari in asset, che però ha smentito queste notizie. Inoltre, il produttore di elettronica Sharp ha annunciato ieri che sta considerando la possibilità di costruire una fabbrica di schermi LCD negli Stati uniti.

"Io voglio parlare in maniera concreta di come il Giappone può cooperare ai programmi infrastrutturali ai quali il presidente punta", ha detto Abe parlando alla Dieta, il parlamento nipponico. Tuttavia, la delegazione giapponese in arrivo oggi in America non include top manager di aziende.

