A un anno dall'entrata in vigore degli accordi di Minsk la crisi nel Sud-Est dell'Ucraina resta un rebus

Kiev, 14 feb. (askanews) - Il 15 febbraio del 2015 entravano in vigore gli accordi di Minsk, sottoscritti nella capitale bielorussa al summit del cosiddetto quartetto normanno, con la mediazione tra i presidenti di Ucraina e Russia, Petro Poroshenko e Vladimir Putin, avvenuta sotto la regia della cancelliera tedesca Angela Merkel e del capo di Stato francese Francois Hollande. Due anni dopo la firma dei patti, che in 13 punti tracciavano la mappa per la pacificazione del Donbass, la strada per la normalizzazione nel Sud-Est dell'ex repubblica sovietica è stata solamente imboccata e gli accordi sono stati implementati in minima parte.

La guerra, che dal suo inizio nell'aprile del 2014 ha causato quasi 10mila morti, oltre 2mila dei quali civili, si riaccende con regolarità a corrente alternata, mentre Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di essere responsabili delle periodiche escalation e di voler bloccare il processo di pace congelando di fatto il conflitto. Un botta e risposta che si è riproposto con i recenti scontri attorno ad Avdiivka, che hanno fatto all'inizio di febbraio decine di morti.

Nonostante lo stallo politico e il sostanziale fallimento degli accordi sul piano militare, tutti gli attori in campo hanno sempre ripetuto che l'intesa di Minsk è l'unica possibile per giungere a una soluzione nel conflitto ucraino. Con il mutamento della cornice internazionale e l'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, che non ha fatto mistero di voler ristabilire rapporti costruttivi con il Cremlino, Kiev teme però che il disimpegno americano indebolisca l'Ucraina nel duello con la Russia e soprattutto è preoccupata per una eventuale revisione che possa danneggiare ulteriormente il Paese.

Da un lato Poroshenko ha ribadito quindi alla vigilia dell'anniversario degli accordi che "questo approccio non ha alternative sul cammino per il ripristino della pace e dell'integrità territoriale dell'Ucraina", aggiungendo come la Russia sia responsabile della ripresa degli scontri nella zona di Donetsk avvenuta in grande stile all'inizio di febbraio; dall'altro Putin, che si è detto ugualmente convinto nel voler seguire la road map condivisa a Minsk, ha affermato che "le autorità ucraine non sono pronte a rispettare gli accordi e cercano un pretesto per non attuarli". Anche a livello internazionale sino ad ora tutti si sono espressi per la realizzazione di quanto sottoscritto due anni fa, sia con la canceliera Merkel che nel suo ultimo incontro con Poroshenko due settimane fa ha escluso alternative, anche se il "cammino è molto difficile" , sia con l'amministrazione americana - che oggi ha perso un pezzo importante per la ricostruzione dei rapporti con Mosca dopo le dimissioni del consigliere per la sicurezza Michael Flynn - ferma ancora e comunque con l'Unione Europea a fianco dell'Ucraina.

Il problema degli accordi di Minsk, alla cui implementazione sono legate anche le sanzioni americane ed europee contro la Russia, è però che vengono interpretati in maniera differente dai diversi fronti, non tanto sui 13 punti da seguire, quanto sulla tempistica. Così la questione delle elezioni locali da svolgere nel Donbass e il ristabilimento dei confini con la demilitarizzazione si sovrappone a quella della legge sul decentramento da approvare a Kiev. Se per Mosca e i separatisti quest'ultima ha la precedenza, nella capitale le priorità sono altre. Poroshenko, che in parlamento a Kiev non ha in realtà la maggioranza per far passare la modifica della Costituzione per l'autonomia del Donbass, ha definito "impossibili" le elezioni locali sino a che la Russia terrà un piede nella regione; Putin ha replicato che gli accordi sono bloccati da Kiev, interessata con la recente escalation a evitare che Washington possa defilarsi e a rinsaldare le fila all'interno del paese, sempre in grandi difficoltà economiche e sociali. Il risultato è che l'impasse non pare superabile e l'intero conflitto sembra destinato a rimanere congelato, secondo un modello visto in altri 'frozen conflicts' nell'ex Unione Sovietica, dalla Transnistria al Nagorno Karabach.

Gli incontri in formato normanno, il prossimo dei quali potrebbe esserci a livello di ministri degli Esteri il prossimo fine settimana a Monaco alla Conferenza sulla sicurezza, non hanno per ora dato frutti e la speranza che il rebus ucraino possa essere risolto è legata sempre ad un filo molto sottile.