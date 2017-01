A Parigi Conferenza per pace in Medio Oriente, all'ombra di Trump

Roma, 15 gen. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu l'ha bollata come "una farsa" e non c'è neppure il presidente palestinese Abu Mazen, ma alla Conferenza internazionale per la pace in Medio Oriente aperta oggi a Parigini partecipano decine di Paesi, di questi una quarantina a livello ministeriale, a conferma dell'urgenza percepita dalla Comunità internazionale di rilanciare un processo negoziale israelo-palestinese moribondo. Proprio ieri da Roma, dove è stato ricevuto in udienza privata dal Papa, Abu Mazen assieme al Pontefice ha esortato il mondo a mobilitarsi per far ripartire il dialogo verso una soluzione tra lo Stato ebraico e i palestinesi.

"Noi siamo qui per ribadire con forza che la soluzione a due stati è l'unica possibile", ha dichiarato il capo della diplomazia francese Jean-Marc Ayrault, aprendo la conferenza. "La Francia - ha aggiunto - non altro motivo che essere utile per la pace e non c'è tempo da perdere". Il rischio, ha ammonito il capo della diplomazia transalpina, è un'esplosione di violenza nella regione.

"La soluzione a due Stati è in pericolo", ha spiegato alla vigilia del meeting parigino un diplomatico francese intervistato da Rfi, riferendosi alle posizioni del prossimo presidente Usa Donald Trump sbilanciate verso la destra israeliana. Il miliardario in procinto di entrare alla Casa Bianca intenderebbe spostare l'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme da Tel Aviv, cosa che allarma molto i vertici palestinesi. "Non possiamo ancora dire nulla perché non è accaduto, ma se dovesse succedere non aiuterebbe certo il processo di pace", ha detto il presidente Abu Mazen parlando brevemente alla stampa dopo il colloquio con il papa. Il trasloco dell'ambasciata americana scatenerebbe probabilmente dure reazioni in tutto il mondo musulmano.

La Francia, che vorrebbe come esito della Conferenza "un forte messaggio da parte della Comunità internazionale" a Israele, ai palestinesi e anche all'America, ha cercato di far partecipare o comunque di far convergere a Parigi i dirigenti israeliani e palestinesi. Netanyahu ha però opposto un secco rifiuto, mentre Abu Mazen oggi sarà a Parigi, ma con ogni probabilità non alla Conferenza: in serata domenica "potrebbe" incontrare il presidente Francois Hollande, secondo fonti diplomatiche francesi.