A Mosca i funerali dell'ambasciatore Karlov, ucciso ad Ankara

Mosca, 22 dic. (askanews) - A Mosca si tiene oggi l'addio all'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Turchia, Andrey Karlov, ucciso ad Ankara lunedì sera da un poliziotto killer. La vittima è il primo ambasciatore russo ucciso nella storia della Russia moderna.

La bara con la salma di Karlov è stata portata alle 6.20 ora italiana al Ministero degli Esteri di Mosca sulla Piazza Smolenskaya. Prima dell'inizio della funzione ufficiale, i congiunti del diplomatico hanno potuto portare l'estremo saluto. Alla cerimonia funebre partecipa anche il presidente della Russia Vladimir Putin, che ha cambiato agenda per essere presente: per l'occasione la conferenza stampa di fine anno, che in precedenza era prevista per il 22 dicembre, si terrà domani.

Dopo il servizio funebre civile, nella Cattedrale di Cristo Salvatore, il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill officia una messa di addio. Il Primate della Chiesa ortodossa russa conosceva personalmente l'ambasciatore Karlov.

Nelle ambasciate russe di tutto il mondo sono stati aperti libri di condoglianze e poste bandiere a mezz'asta. La Chiesa ortodossa in Corea del Nord, alla costruzione della quale Karlov aveva contribuito, suonerà le campane in memoria del defunto. Karlov era un esperto di cultura orientale: parlava correntemente il coreano e aveva lavorato sia in Corea del Nord che in Corea del Sud. Solo successivamente era diventato ambasciatore in Turchia. Nel febbraio 2014 ha aperto il Centro della Scienza e della Cultura russa ad Ankara.

I suoi colleghi raccontano che la crisi nei rapporti tra Russia e Turchia dopo l'abbattimento del jet russo da parte turca era stata presa in maniera molto personale dal diplomatico. In precedenza nei rapporti tra i due paesi si erano raggiunti seri progressi in politica, economia, oltre all'accordo sul Turk Stream.