A Malta leader Ue uniti nella preoccupazione per Trump

Valletta, 3 feb. (askanews) - I leader dell'Unione europea riuniti a Malta in un vertice informale hanno espresso preoccupazione per il presidente Usa Donald Trump, promettendo unità di fronte un futuro globale sempre più incerto. I 28 hanno dato un segnale di armonia sostenendo un piano per aiutare la guardia costiera libica a fermare i barconi di migranti che attraversano il Mediterraneo in rotta verso l'Italia. Ma le preoccupazioni per la nuova amministrazione Usa hanno gettato un'ombra sui colloqui e il presidente francese Francois Hollande ha definito "inaccettabili" le parole di Trump sull'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. "Non dovrebbe immischiarsi negli affari europei" ha detto. "E' inaccettabile che ci siano, attraverso una serie di dichiarazioni del presidente degli Stati uniti, pressioni su quel che l'Europa deve o non deve fare".

Altri leader hanno detto di voler mantenere legami transatlantici, ma di voler essere anche realisti di fronte a un presidente che caldeggia altre uscite dalla Ue e definisce la Nato "obsoleta" ."Ovviamente c'è stata una certa preoccupazione per alcune decisioni prese" da Trump, ha detto il premier maltese Joseph Muscat, che ha ospitato il vertice, ma resta "la sensazione che dobbiamo impegnarci con gli Usa". La premier britannica Theresa May, la cancelliera tedesca Angela Merkel e Hollande hanno riferito ai colleghi dei loro contatti con Trump e May ha sottolineato che il presidente Usa è "al 100 per cento impegnato" nella NATO.

La retorica è stata fortissima nei giorni scorsi, prima del vertice, e il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha è elencato gli Usa, con la Russia, la Cina e e l'estremismo islamico tra le principali "minacce" all'Unione europea. Oggi ha ammorbidito i toni, dicendo che i legami con Washington sono "la massima priorità politica per la Ue, ma ha anche sottolineato che gli europei ora devono stare in piedi da soli. "Sappiamo oggi che non abbiamo altra scelta che riacquistare fiducia nella nostra forza" ha detto Tusk.

Particolare preoccupazione è stata espressa per il bando imposto da Trump agli ingressi negli Usa dei cittadini di sette Paesi a maggioranza islamica: il cancelliere austriaco Christian Kern l'ha definito "altamente problematico".

Il summit, dedicato in larga parte al piano per chiudere la rotta libica per i migranti che vogliono raggiungere l'Europa, si è chiuso con una riunione dei leader, esclusa May, dedicata a una grande dichiarazione sul futuro dell'Europa in vista del vertice di marzo a Roma per il 60esimo anniversario del trattato fondativo dell'Unione. Il doppi shock di Trump e della Brexit ha provocato una profonda riflessione sul ruolo della Ue nel mondo e su come fermare i movimenti populisti ed euroscettici che vogliono smantellarla. Il premier belga Charles Michel ha detto a Time magazine che l'Unione ora deve prendere "decisioni molto forti".

(fonte Afp)