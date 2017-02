A Londra apre una mostra su Lady Diana, icona della moda

Londra, 22 feb. (askanews) - Vent'anni dop la tragica morte di Lady Diana, la principessa del Galles sarà celebrata a Londra con una mostra che aprirà i battenti venerdì sulla sua personale concezione di stile. Dai semplici capi che vestiva alle sue prime apparizioni pubbliche ai sontuosi abiti da sera, l'esposizione "Diana: her fashion story" ripercorre l'evoluzione dello stile della principessa nel corso degli anni.

"Ebbe sempre più fiducia in se stessa, comunicandolo intelligentemente attraverso i suoi abiti", spiega Eleri Lynn, direttore dell'esposizione. Determinata ad assumere pienamente la sua femminilità, colei che fu una delle donne più fotografate del mondo sconvolse i dress-code della famiglia reale per issarsi al rango di icona della moda, con uno stile meno formale, più moderno.

Fra i celebri abiti esposti a Kensington Palace figura il lungo vestito firmato Victor Edelstein che sfoggiò in occasione di un pranzo offerto nel 1985 dall'allora presidente americano Ronald Reagan alla Casa Bianca. E' in questo abito in velluto blu notte, dalle spalle nude, che Diana Spencer ballò con John Travolta al ritmo di "You Should be Dancing" del film "La Febbre del sabato sera". Soprannominato il vestito "Travolta", l'abito è stato venduto all'asta a 250.000 sterline (297.000 euro) tre anni fa. (segue) (con fonte Afp)