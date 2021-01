Sabato 16 gennaio 2021 - 07:49

Coronavirus, India lancia maxi campagna di vaccinazione

Verranno vaccinate 1,3 milioni di persone

Roma, 16 gen. (askanews) – Un lavoratore dei servizi di pulizia degli ospedali è stato il primo a ricevere il vaccino contro il coronavirus in India, inaugurando la mega campagna di vaccinazione, la più grande al mondo, con 1,3 miliardi di persone da immunizzare, secondo il premier indiano Narendra Modi.

Modi ha ringraziato il dipendente, uno dei lavoratori in prima linea nella pandemia. L’India è seconda al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti e milioni di dosi di vaccino sono stati inviati in tutto il Paese prima della giornata inaugurale di oggi. I due vaccini in distribuzione sono il Covishield (nome usato nel Paese per il vaccino AstraZeneca) e il Covaxin (sviluppato da un’azienda indiana).

“Stiamo lanciando la più grande campagna di vaccinazione del mondo che dimostra al mondo stesso la nostra capacità”, ha detto Modi aggiungendo che le vaccinazioni verranno gestite con l’aiuto di un’app per consentire di non dimenticare nessuno.

Nella prima fase verranno vaccinati 10 milioni di lavoratori del servizio sanitario, poi toccherà agli agenti di polizia, ai militari e agli altri lavoratori in prima linea. Successivamente si passerà agli ultra50enni e coloro che hanno condizioni di salute gravi anche sotto questa età.

Entro agosto il piano prevede che vengano vaccinate 300 milioni di persone. I centri per l’immunizzazione si trovano in case di cura statali, scuole, università, uffici comunali e sale da cerimonia.