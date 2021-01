Giovedì 7 gennaio 2021 - 15:43

Anche il giornale del Papa contro Trump

"Chi semina vento raccoglie tempesta". E cita Piero Calamandrei

Città del Vaticano, 7 gen. (askanews) – Cita Piero Calamandrei, l’Osservatore Romano, per commentare “l’assedio del Congresso inscenato ieri dai sostenitori di Donald Trump”: “La lealtà del giuoco democratico è soprattutto nel saper perdere”, diceva il grande giurista, e il giornale vaticano mette in luce le “responsabilità individuali” del presidente uscente nel fragilizzare la democrazia.

“Washington: democrazia ferita”, è il titolo di apertura del quotidiano diretto da Andrea Monda, che affida a Giuseppe Fiorentino un editoriale di spalla intitolato “Un bene fragile”.

“Cosa insegna l’assedio del Congresso inscenato ieri dai sostenitori di Donald Trump?”, si domanda il foglio della Santa Sede: “In primo luogo fa comprendere che la politica non può prescindere dalle responsabilità individuali, soprattutto da parte di chi detiene il potere ed è in grado – attraverso una narrazione polarizzante – di mobilitare migliaia di persone. Chi semina vento raccoglie tempesta e ora è fin troppo facile collegare gli avvenimenti di Washington alle accuse di brogli lanciate da Trump dopo il voto del 3 novembre, accuse che non hanno mai trovato un riscontro oggettivo”.

In secondo luogo, “l’insurrezione di ieri fa capire inoltre che il trumpismo è destinato a lasciare un solco profondo nella scena politica a stelle e strisce. Quanto meno è destinato a cambiare gli equilibri all’interno del partito repubblicano, che potrebbe essere costretto a una scissione. Il Paese è profondamente diviso, ma, in realtà, non più di quanto lo fosse prima. Trump è riuscito però ad addensare intorno a sé e a dare cittadinanza a una galassia di movimenti che in precedenza avevano poca visibilità e che difficilmente rinunceranno a far sentire la loro voce nel prossimo futuro”.

Ma, è l’ultima considerazione dell’Osservatore Romano, “l’insegnamento fondamentale è quello che Joe Biden ha portato agli occhi del mondo nel drammatico discorso con cui ha richiamato il presidente Trump alla sua responsabilità costituzionale. La democrazia è un bene fragile, che va sempre difeso, anche in Paesi, proprio come gli Stati Uniti, in cui la democrazia stessa sembra un bene ormai ampiamente acquisito. E il primo passo nella difesa della democrazia sta nell’accettazione delle sue regole, della fisiologica dinamica di alternanza che costituisce la sua ricchezza e la sua garanzia. ‘La lealtà del giuoco democratico è soprattutto nel saper perdere’, scriveva nel 1952 Piero Calamandrei, giurista e tra i padri della Costituzione della Repubblica italiana. Sono trascorsi quasi settanta anni, ma la marcia su Washington dimostra la stringente attualità e la costante validità di queste parole”.

Ska/Int9