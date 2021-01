Lunedì 4 gennaio 2021 - 20:18

“Variante inglese” e contagi fuori controllo, Boris Johnson parla al Paese

Attese nuove restrizioni per arginare la diffusione del virus

Roma, 4 gen. (askanews) – Contagi fuori controllo in Gran Bretagna, dove stasera il premier Boris Johnson nuove restrizioni anti-Covid in un discorso televisivo alla nazione fissato per le ore 20 (le 21 in Italia). Lo ha reso noto Downing Street aggiungendo che il premier ha riconvocato per mercoledì il Parlamento.”La diffusione della nuova variante di Covid-19 ha portato a un rapido aumento del numero di casi in tutto il Paese. Il primo ministro ha chiaro che devono essere compiuti ulteriori passi per arrestare questa ascesa e per proteggere l’Nhs e salvare vite umane. Li esporrà questa sera”, ha dichiarato un portavoce di Downing Street, citato dal Guardian.

Oggi, secondo quanto riportato dal governo di Londra, si contano altri 58.784 nuovi contagi. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 407, mentre nella scorsa settimana sono stati 4.278. In tutto, da inizio pandemia, il Regno unito ha registrato 75.431 morti.

In Gran Bretagna è intanto scattata la campagna di immunizzazione con il vaccino Oxford/AstraZeneca, prodotto in collaborazione anche con una azienda italiana. Un 82enne in dialisi il primo a cui è stato somministrato. Il Regno Unito è il primo Paese ad usare questo vaccino.

L’avvio delle vaccinazioni con il preparato Oxford/AstraZeneca è stato confermato via Twitter sull’account del servizio di sanità pubblica, NHS. Il primo paziente – in Gran Bretagna e in tutto il mondo – vaccinato si chiama Brian Pinker, è stato vaccinato all’Oxford University Hospital dal capo infermiere Sam Foster.

