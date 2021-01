Lunedì 4 gennaio 2021 - 09:33

Coronavirus, Gb avvia somministrazione vaccino Oxford/AstraZeneca

E' il primo Paese ad usare questo preparato

Roma, 4 gen. (askanews) – Con la somministrazione a un 82enne in dialisi della prima dose, è scattata oggi in Gran Bretagna la campagna di immunizzazione da Covid-19 con il vaccino Oxford/AstraZeneca, prodotto in collaborazione anche con un’azienda italiana. Il Regno Unito è il primo Paese ad usare questo vaccino.

L’avvio delle vaccinazioni con il preparato Oxford/AstraZeneca è stato confermato via Twitter sull’account del servizio di sanità pubblica, NHS. Il primo paziente – in Gran Bretagna e in tutto il mondo – vaccinato si chiama Brian Pinker, è stato vaccinato all’Oxford University Hospital dal capo infermiere Sam Foster.