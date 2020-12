Martedì 29 dicembre 2020 - 00:09

Attentato a Nashville, quello che sappiamo del presunto attentatore

Si cerca ancora il movente del gesto

Roma, 29 dic. (askanews) – Gli investigatori che indagano sull’esplosione di Nashville stanno ancora cercando “qualsiasi possibile movente” per il gesto dopo l’identificazione dell’attentatore Anthony Quinn Warner.

Il 63enne, descritto dai vicini come un solitario, è morto nell’esplosione del veicolo la mattina di Natale sulla 2nd Avenue North nel centro della città. Nella deflagrazione sono rimaste ferite almeno otto persone e sono stati danneggiati 40 edifici.

Poco prima dell’esplosione, una voce femminile computerizzata aveva ripetuto dalla radio del veicolo che una bomba sarebbe esplosa e aveva invitato i presenti ad allontanarsi. La radio aveva trasmesso anche la canzona di Petula Clark “Downtown”.

Dopo aver ascoltato l’avviso gli agenti erano andati porta a porta per evacuare i residenti. E poco dopo, alle 6:30 del mattino, l’autobomba era esplosa. L’avviso ripetuto fa ritenere agli investigatori che Warner non volesse causare morti.

L’agente della FBI Doug Korneski ha dichiarato che sono in corso interrogatori tra coloro che conoscevano l’uomo per determinare il movente. Non ci sono prove che ci fossero altre persone coinvolte nell’esplosione.

Secondo Fox News un vicino di casa di Warner aveva parlato con l’uomo pochi giorni prima dell’esplosione e lui aveva detto che “nè Nashville né il mondo lo avrebbero mai dimenticato”.

Dmo