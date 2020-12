Lunedì 28 dicembre 2020 - 21:13

Coronavirus, Russia rivede bilancio morti: sono il triplo. 186mila

Fino a ieri erano 55.265

Roma, 28 dic. (askanews) – La Russia ha annunciato di aver rivisto il suo bilancio di morti per coronavirus, triplicando il totale. Di fatto il Paese ha adesso il terzo bilancio di decessi al mondo per Covid-19: secondo il Rosstat, l’agenzia di statistica russa, tra gennaio e novembre sono stati 229.700 i morti nel Paese, oltre “l’81% per Covid”, quindi oltre 186.000 decessi.

Dall’inizio della pandemia sono stati registrati oltre tre milioni di casi nel Paese, ma fino a ieri le statistiche russe parlavano di 55.265 morti. Mosca ha lanciato una campagna di vaccinazione di massa all’inizio di dicembre. Oggi il centro di ricerca Gamaleya, che ha sviluppato il vaccino Sputnik V, ha già consegnato 700mila dosi.