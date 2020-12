Lunedì 28 dicembre 2020 - 22:41

Biden accusa: da amministrazione Trump ostruzionismo in transizione

In particolare dalla leadership del dipartimento della Difesa

Roma, 28 dic. (askanews) – “Da alcune agenzie, il nostro team ha ricevuto una cooperazione esemplare. Da altre, in particolare dal dipartimento della Difesa, abbiamo riscontrato ostruzionismo da parte della leadership politica”, ha detto Joe Biden in un breve intervento dopo aver incontrato la sua squadra per la transizione sugli aspetti legati alla sicurezza nazionale.

“In questo momento non stiamo ottenendo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno dall’amministrazione uscente in aree chiave per la sicurezza nazionale”, ha aggiunto, parlando di “irresponsabilità” e sottolinendo che questo “rende più difficile per il nostro governo proteggere gli americani”.

“Mentre il nostro Paese è in un momento di transizione, abbiamo bisogno di essere sicuri che niente vada perso nel passaggio tra le due amministrazioni. Il mio team ha bisogno di un quadro chiaro delle nostre forze nel mondo e delle nostre operazioni contro i nostri nemici”, ha aggiunto Biden.

“Serve una visibilità totale nella pianificazione del budget in corso nel Dipartimento della Difesa e nelle altre agenzia per evitare qualunque finestra di confusione o situazione che i nostri avversari tentino di sfruttare”, ha sottolineato.

Infine la “ricostruzione di tutti i nostri strumenti di politica estera e di sicurezza nazionale è una sfida chiave che io e la vicepresidente eletta Harris affronteremo appena in carica, partendo dalla nostra diplomazia”, ha concluso.

Dmo