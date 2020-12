Martedì 15 dicembre 2020 - 12:22

Di Maio: Sahel è vera frontiera meridionale dell’Europa

"Dare sostegno per superare vecchie e nuove ostilità"

Roma, 15 dic. (askanews) – “E’ nel Sahel, e oltre, che l’Europa trova la sua vera frontiera meridionale, qui occorre dare sostegno per superare vecchie e nuove ostilità. In questa prospettiva abbiamo seguito con apprensione quanto successo nella regione del Tigrè, in Etiopia”. E’ quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante l’evento di lancio de “Il Partenariato con l’Africa”, documento di policy della Farnesina che individua le principali priorità di politica estera italiana nel Continente africano.