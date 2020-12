Martedì 15 dicembre 2020 - 12:33

Africa, Di Maio: vera sfida è formazione nuove generazioni

"C'è un potenziale immenso da fare emergere"

Roma, 15 dic. (askanews) – “Spesso si è discusso della necessità di avviare un Piano Marshall per l’Africa, ipotizzando grandi e complesse strategie di sostegno industriale che a mio avviso non riflettono le reali esigenze del continente. Credo infatti che in Africa la vera sfida economica non risieda tanto nella ricostruzione industriale quanto nella promozione della formazione tra le giovani generazioni africane, valorizzandone la componente femminile, e nel trasferimento di conoscenze e know how”. E’ quanto spiegato oggi dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante l’evento di lancio de “Il Partenariato con l’Africa”, documento di policy della Farnesina che individua le principali priorità di politica estera italiana nel Continente africano.

“C’è un potenziale immenso da fare emergere”, ha detto Di Maio, ricordando il “numero delle persone invisibili, circa 300 milioni che nei campi di sfollati o rifugiati, o nelle zone povere o periferiche, non hanno documenti di identità, né diritti elettorali, né accesso ai più elementari servizi senza i quali potrebbero essere inseriti nei circuiti produttivi”.