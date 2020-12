Martedì 1 dicembre 2020 - 08:36

Covid-19, Fonti: a Kim Jong Un inoculato vaccino cinese

Come lui diversi membri della sua famiglia e alti funzionari

Roma, 1 dic. (askanews) – Il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un è stato vaccinato contro il Covid-19 con uno dei vaccini sviluppati dalla Cina. La notizia è stata raccolta dall’intelligence giapponese e diffusa da Harry Kazianis, direttore senior del think tank statunitense Center for the National Interest di Wasington con un articolo della rivista online 19FortyFive (1945).





Kim e “diversi funzionari di alto livello nella famiglia Kim e nella rete del governo” sono stati vaccinati contro il coronavirus “nelle ultime due o tre settimane”, hanno spiegato due fonti dell’intelligence giapponese a 19FortyFive. E’ stato utilizzato uno dei vaccini sperimentali forniti dal governo cinese.

La notizia arriva nelle more di una situazione particolarmente misteriosa. Hacker collegati alla Corea del Nord sono sospettati di aver effettuato una serie di incursioni informatiche e cyberattacchi contro compagnie farmaceutiche, a partire da AstraZeneca, per impossessarsi di dati necessari alla produzione di vaccini.

La Corea del Nord non ha denunciato contagi da Covid-19, ma diversi comportamenti della sua leadership e notizie filtrate dal paese hanno fatto affermare a diversi osservatori che in realtà la situazione nel paese possa essere drammatica.

Kim ha cercato di fermare al confine il virus, sigillando le frontiere – pena la morte per chi cerca di entrare illegalmente nel paese – e imponendo restrizioni ulteriori a una popolazione che già normalmente non conosce una serie di libertà ovvie in gran parte del mondo. Nei giorni scorsi sono arrivate notizie di un nuovo lockdown a Pyongyang e in altre parti del paese.

Il leader ha inoltre disposto una serie di divieti alla pesca e alla produzione di sale. Alcune notizie parlano di un funzionario alle frontiere giustiziato per aver violato le norme restrittive contro il virus.

Non è chiaro quale dei vaccini sperimentali cinesi Kim si sia fatto inoculare. Kazianis suggerisce che una certa attenzione andrebbe data sul vaccino prodotto dalla Sinopharm, che è stato già utilizzato da circa un milione di persone in Cina.

Di certo c’è che il vaccino, come già sottolineato da diversi esperti, è già uno strumento geopolitico. La Corea del Nord lo dimostra: già pesantemente dipendente dalla Cina per la sua economia, Pyongyang lo sarà anche peril vaccino e, se la notizia di Kim vaccinato si dimostrerà vera, in parte lo è già.