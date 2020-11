Venerdì 27 novembre 2020 - 07:54

Dopo una vita sotto i riflettori, esequie private per Diego

Ma prima una fila interminabile a Buenos Aires per salutarlo

Roma, 27 nov. (askanews) – E’ stata una cerimonia privata quella con cui il campione argentino Diego Armando Maradona ha raggiunto la sua ultima casa: una tomba nel cimitero di Jardin de Bella Vista, a Buenos Aires. Esequie dimesse, dopo una vita e anche una morte sotto i riflettori.

Maradona, l’asso del Napoli e il vincitore di un mondiale di calcio nel 1986, è stato salutato ieri da una folla infinita nella capitale argentina. La sua salma è stata salutata da una fila interminabile di tifosi e semplici cittadini.

Ci sono stati anche momenti di tensione e la polizia ha usato anche gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere alcuni gruppi di tifosi.

Sul feretro di Maradona, collocato nel palazzo presidenziale della Casa rosada, a un certo punto è apparsa anche una maglietta del Napoli, assieme alla bandiera argentina e a quella del Boca Juniors, la squadra di Buenos Aires in cui l’asso argentino ebbe i suoi primi successi.

Il “Pibe de oro”, considerato da molti il più grande calciatore della storia, è morto all’età di 60 anni per un’insufficienza cardiaca grave, secondo i risultati dell’autopsia, mandando nello sconforto un mondo del calcio che, però, in vita non l’ha sempre amato.